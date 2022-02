Parlamento. Perder o lugar e mudar de vida

"Não se é deputado, está-se deputado.” A frase é repetida muitas vezes, mas ganha sentido quando as voltas da política obrigam a mudar de vida. Depois de vários anos no parlamento, falhar uma eleição significa voltar a procurar emprego ou regressar ao trabalho que se deixou e até mudar de cidade. São muitas as mudanças, mas quem está agora de saída da Assembleia da República garante que não ter assento no hemiciclo não significa desistir da política.



“Assumir funções no partido”

António Filipe esteve 33 anos como deputado pelo PCP. Entrou a meio de uma legislatura, em 1989, e sai depois de o partido ter arriscado voltar a pô-lo como cabeça de lista por Santarém, um distrito onde se sabia à partida que a eleição seria difícil. Os comunistas assumiram o risco e perderam um dos seus deputados mais experientes (só Jerónimo de Sousa está há mais tempo no parlamento), mas António Filipe não vai andar longe do hemiciclo.



“Vou assumir funções no partido”, assume à SÁBADO António Filipe, que deve ajudar o grupo parlamentar comunista (agora reduzido a seis eleitos), embora ainda não esteja definido exatamente em que moldes. “Não vou ser assessor, mas é muito possível poder ter alguma relação próxima com o grupo parlamentar”, explica.