Cristina Rodrigues não será candidata a deputada nas legislativas

A deputada não-inscrita Cristina Rodrigues não será candidata às próximas eleições legislativas de janeiro. Quem o anunciou foi a própria nas redes sociais, desmentindo rumores de que entraria numa lista de um partido de esquerda. Eleita pelo PAN como cabeça de lista do círculo de Setúbal, passou o último ano e meio na condição de deputada não-inscrita e diz que se despede agora da vida política ativa.



"Entrei na política por mero acaso, mas com um propósito, defender causas. Durante os dois anos que fui deputada, mas especialmente neste último, tentei sempre estar próxima das pessoas, ouvir as suas preocupações e usar o cargo que desempenhei para lhes poder dar voz. Julgo que esse foi um desafio conseguido, embora interrompido pela dissolução da Assembleia da República", refere a deputada em comunicado, acrescentando que, desde que se tornou não inscrita, submeteu mais de 100 iniciativas e cerca de 200 perguntas e requerimentos no Parlamento.



Nas redes sociais, Cristina Rodrigues recordou uma conversa com Ferro Rodriguesna altura em que se desnviculou do PAN, em junho de 2020, depois de acusar a direção do partido de a silenciar e condicionar a sua "capacidade de trabalho".