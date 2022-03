Apelo para Convenção extraordinária foi chumbado pela Comissão Política do BE. Direção diz que "objetivo desta proposta é paralisar o Bloco num processo de substituição de direção". Críticos vão tentar forçar conclave bloquista.

Guerra interna sobe de tom no Bloco de Esquerda

O apelo subscrito por 120 aderentes e ativistas do BE para convocar uma Convenção extraordinária foi chumbado com apenas um voto a favor (de Mário Tomé) na Comissão Política. Mas o comunicado da direção que se seguiu à votação fez subir o tom da discussão interna entre os que acreditam que a Conferência Nacional de dia 30 será suficiente para fazer o debate interno e os que reclamam que essa reunião não terá poder estatutário para aprovar mudanças de rumo estratégico.