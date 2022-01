Catarina Martins acusou a Iniciativa Liberal de querer um "Estado-papá" e Cotrim de Figueiredo censurou a falta de "política séria". No fim, é óbvio que um se encolheu mais e outro não perdeu o ataque.

"Eu gosto mais dos jovens do que tu." O debate entre IL e BE

Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda acabaram o debate das legislativas a disputar o voto dos jovens. Num tom aceso, Catarina Martins insistiu que não conhecia o programa do partido de João Cotrim de Figueiredo - será revelado este domingo - e o líder dos liberais corrigiu a moderadora ao referir que nunca se tinham manifestado contra a subida do salário mínimo (defenderam a sua inexistência a nível nacional) e a adversária sobre ter votado contra as medidas restritivas da pandemia (o partido absteve-se uma vez e de seguida votou contra os estados de emergência).





Quem venceu o debate?

João Cotrim de Figueiredo assumiu uma postura mais defensiva que Catarina Martins, ao longo de um debate equilibrado e com espaço para expor as diferentes propostas e ideias. Porém, a líder bloquista saiu sempre por cima na resposta às propostas da IL e deu a estocada final.