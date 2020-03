Coronavírus: Mortes em Portugal estão a duplicar a cada dois dias

As mortes devido ao novo coronavírus continuam a crescer. Depois de fazer mais de três mil vítimas na China, a Covid-19 virou-se para a Europa e já provocou a morte a mais de 25 mil pessoas no total, mais de metade destas em Itália e Espanha.

Em Portugal, o número de vítimas mortais subiu esta sexta-feira para 76, com mais 16 óbitos registados nas últimas 24 horas, uma subida de 20%. Desde que foi registada a primeira morte no país, a 16 de março, que o número tem subido rapidamente.

Olhando para trajectórias que simulam a duplicação das mortes a cada dia, a cada dois dias, a cada três dias e a cada semana, podemos ver que Portugal tem duplicado o número das suas mortes a cada dois dias - com um crescimento de, em média, 37,5% durante a última semana.

Em comparação com os dois países com mais mortes em todo o mundo, Espanha e Itália, durante os seus primeiros dias após a 10.ª morte registada, podemos ver que Portugal está a seguir uma trajetória menos mortal que Espanha mas mais mortal que Itália, o país mais afetado pela Covid-19 até ao momento, com mais de 8 mil mortes.





Atualmente, Itália já assume uma trajetória que dobra o número de mortes a cada três dias, embora tenha registado mais 919 mortes esta sexta-feira. Já Espanha, desceu da linha imaginária que regista a duplicação das mortes a cada dois dias, apesar de ter confirmado mais 769 mortes nas últimas 24 horas.

Com as mesmas trajetórias, podemos também ver que os Estados Unidos da América (EUA), apesar de serem os que têm maior número de casos confirmados no mundo, duplicavam o número de mortes apenas a cada quatro dias nos primeiros dias com infetados no país. Atualmente, o registo de mortes duplica a cada três dias.

Na China, o número de mortes subiu rapidamente no início, com os óbitos a duplicarem a cada dois dias, mas atualmente a tendência já vai abaixo do dobro de vítimas mortais a cada três dias.

Já o Irão, outro dos países com mais de duas mil mortes registadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, já baixou desta trajetória de três dias.

Até ao momento, mais de 40 países já confirmaram mais de uma dezena de mortes devido à Covid-19, com mais 140 a terem registado pelo menos um caso.

Onde está o exemplo para Portugal? Na Ásia, mas não na China. Em países como o Japão ou a Coreia do Sul, onde a curva do número de casos também tem vindo a "achatar", a duplicação de mortes acontecia a cada três ou quatro dias e agora ocorre apenas a cada semana.

No caso da Coreia do Sul, a chave estava nos testes em massa. Foram realizados mais de 300 mil a todas as pessoas com sintomas e suspeitas de estarem infetadas. No Japão, já habituado a surtos de vírus devido ao SARS em 2002 e 2003, foram desenvolvidas rápidas regras de quarentena e rastreamento de infetados.