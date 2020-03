Coronavírus: Portugal regista subida de casos mais baixa até agora

Ao mesmo tempo, Portugal continua abaixo dos três países com mais casos no mundo - a estatística invisível que separa o "achatar da curva".Ao mesmo tempo, Portugal continua abaixo dos três países com mais casos no mundo - Itália , China e Espanha - no gráfico que coloca como ponto de partida o 100º caso de cada, embora a sua subida permanceça exponencial.

O número de mortos devido ao novo coronavírus aumentou esta terça-feira em Portugal para as 33, uma subida de dez vítimas mortais nas últimas 24 horas. Ao mesmo tempo, o número de infetados ultrapassou os 2300, mais 302 casos do que os registados esta segunda-feira. Depois do boletim epidemiológico ter sido anunciado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , mostrou-se esperançoso de que a curva de Portugal "não seja a curva de outros países".De facto, se olharmos para os dados desta terça-feira, Portugal registou a sua subida de casos confirmados mais baixa até agora (apenas 15%) e encontra-se agora perto da linha crítica dos 33% de crescimento diário -

Para que Portugal descesse abaixo desta linha imaginária esta terça-feira, seria preciso que esta segunda-feira fossem registados apenas 2303 casos. Para que tal aconteça nesta quarta-feira, Portugal terá de registar um número abaixo dos 3063 infetados.

Coronavírus: Portugal está a "achatar a curva"? Ainda não Os casos de infetados com coronavírus continuam a crescer. Depois de os olhos de todo o mundo terem estado centrados na China, foram desviados para a Europa ( Itália e Espanha estão no olho do furacão) e posteriormente para os EUA (um dos casos mais preocupantes da atualidade).

Em relação ao resto da Europa, Portugal está agora numa trajetória semelhante à de França que, estando cerca de duas semanas à frente do nosso país na exponencialidade da curva, chegou esta terça-feira aos 20 mil casos - sendo o sétimo país com mais casos no mundo.A França tem, no entanto, uma taxa de letalidade para a Covid-19 de 4,3%, sensivelmente igual à da média mundial neste momento. Portugal regista, esta terça-feira, uma taxa de letalidade de 1,4% - mais 0,3% em relação a ontem, dada a subida de 10 mortes nas últimas 24 horas.Comparativamente a outros países, Portugal é, assim, o 8.º país com a taxa de letalidade mais baixa entre as nações com mais de dois mil casos registados até ao momento - 18, neste momento.

Para a subida da média mundial, que no início de março a Organização Mundial de Saúde dizia ser de 3,4%, está o crescimento de mortes em Itália (onde a taxa de letalidade já está perto dos 10%), Irão (com uma taxa de quase 8%) e Espanha (que subiu acima dos 7%).