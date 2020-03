O número de pessoas infetadas pelo novo



ota: A caracterização demográfica é feita com dados reportados pelas Administrações Regionais de Saúde.

Os dados reportados geograficamente, por regiões, têm como base a região de residência, ou caso não existe o local da ocorrência.

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) de 27 de março revela que em 24 horas, morreram mais 16 pessoas em Portugal devido à Covid-19. Verificou-se o óbito de uma mulher entre os 40 e os 49 anos - a mais nova, até agora.Ao todo registam-se 76 óbitos: o de uma pessoa entre os 40 e os 49 anos, os de quatro pessoas entre os 50 e 59, os de dez entre os 60 e os 69 anos, os de 18 pessoas entre os 70 e os 79 anos e o de 43 pessoas com mais de 80 anos. 80% dos mortos tem mais de 70 anos.Continua a verificar-se uma maior mortalidade nos homens (49) do que nas mulheres (27). Segundo Graça Freitas, a doença tem uma taxa de letalidade de 1.8.Regista-se ainda um aumento de dez internados em unidades de cuidados intensivos e um aumento de 85% entre os hospitalizados (de 191 paraO Porto é o concelho do país com mais casos confirmados de infetados pelo coronavírus. Pelo menos 317 pessoas encontram-se infetadas.Segue-se Lisboa, com 284 casos; Gaia, com 262; Maia, com 171 e Gondomar, com 149.A informação é reportada pelas Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas. Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados, indica a DGS.