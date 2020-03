Os casos de infetados com coronavírus continuam a crescer. Depois de os olhos de todo o mundo terem estado centrados na China, foram desviados para a Europa (Itália e Espanha estão no olho do furacão) e posteriormente para os EUA (um dos casos mais preocupantes da atualidade). Em Portugal, são já 2060 o número de doentes com a Covid-19, com 23 mortes registadas. Ao todo, mais de 350 mil pessoas estão infetadas por todo o mundo. Morreram mais de 15 mil e o número não parece estar pronto a abrandar.

A capacidade do vírus se disseminar e a sua taxa de letalidade são tão devastadoras que levaram a Organização Mundial de Saúde a declarar este surto como uma pandemia. Desde então o vírus continuou a alastrar-se e já está presente em 180 países do mundo.

Da China o epicentro deste vírus passou para a Europa. Itália já registou mais mortos do que a China (são já mais de 5.500) e apenas agora começa um aparente abrandamento do número de novos casos. Mas mesmo assim os valores são preocupantes. É que tanto a Itália como a Espanha continuam com um crescimento de casos e de mortes semelhantes aos da China quando estava na mesma fase. E Portugal?

Comparando Portugal aos três países com mais casos através de um gráfico que coloca como ponto de partida o 100º caso de cada, podemos ver que, embora o nosso país esteja abaixo de qualquer um no crescimento diário de infetados, a sua subida permanece exponencial e acima do crescimento médio de 33% - a linha invisível que separa o "achatar da curva". Para que Portugal ficasse abaixo desta linha imaginária, seria preciso que esta segunda-feira fossem registados apenas 130 novos casos, subindo o total para 1730. Para o fazer nesta terça-feira, o número de casos terá de ser inferior a 2303.

E no resto da Europa? O cenário melhora? Depende da perspetiva. Embora a evolução de casos em Portugal esteja abaixo de países críticos como Espanha e Itália, está acima de outros, como França e Reino Unido. O país a que melhor se assemelha é a Alemanha, que conta com 26 mil casos ao 23º dia após o centésimo caso confirmado.

Os germânicos são também quem tem a menor taxa de letalidade pela Covid-19. Pouco mais de 100 pessoas morreram devido à doença - o que se traduz numa percentagem de apenas 0,4%, contra os 4,4% em todo o mundo. E Portugal segue aqui também o exemplo dos germânicos, com uma percentagem de apenas 1,1% de mortos até ao momento.



Apenas três dos 15 países com mais de dois mil casos registados têm uma taxa de letalidade abaixo de Portugal: Alemanha, Áustria e Noruega.

Para a subida desta estatística, que no início de março a Organização Mundial de Saúde dizia ser de 3,4%, está o crescimento de mortes em Itália (onde a taxa de letalidade já está nos 9%), Irão (com uma taxa de quase 8%) e Espanha (acima dos 6,5%).

Tomemos agora como exemplo o 15º dia de coronavírus a partir da décima vítima mortal. Passados 15 dias da décima morte na China tinham morrido perto de 500 pessoas. Em Itália já havia mais de 800 mortes. Em Espanha eram 1.756. França tinha já 674 casos de mortos. Ainda não passaram 15 dias desde a décima morte no Reino Unido, mas ao décimo dia já se registam 233 mortes.

Em todos estes países a taxa de contágio esteve acima dos 33% durante vários dias e este é o cenário em vários outros países Europeus. Nos Estados Unidos, o número de casos tem vindo a crescer rapidamente, assim como no Irão. Atualmente são o terceiro e sexto países com mais casos confirmados no mundo. Através do gráfico é possível ver que os EUA têm estado a seguir os 33% de crescimento diário de casos, sem ainda ter demonstrado sinais de abrandar, enquanto o Irão esteve muito acima, e agora tem baixado gradualmente.

O exemplo asiático

O inverso verifica-se na Ásia. O John Hopkins Institute criou um mapa detalhado com o número de mortos e infetados pelo mundo e criou uma representação gráfica simples recorrendo a círculos. É interessante perceber como os círculos têm um largo raio dentro da China, mas são muito mais pequenos nos países fronteiriços.





Casos na Ásia de Covid-19 Foto: John Hopkins Research Center

Países como o Japão, Singapura e Hong Kong representam muitos poucos casos. Este mapa pode ser enganador, porque há vários países pobres em torno da China que não têm feito testes ao coronavírus, não se sabendo o impacto que este teve naqueles países. Mas olhando para estes países mais ricos é possível perceber o que motivou uma evolução positiva. Como combateram estes países o novo coronavírus?

A Coreia do Sul, ao 31º caso, adoptou uma estratégia de testes em massa. Foram realizados mais de 300 mil a todas as pessoas com sintomas, todos os que tinham estado com quem estava infetado e até a quem não tinha tido contacto direto. A regra imposta foi: está na cadeia de transmissão? Então é testado.

Esta estratégia permitiu à Coreia do Sul detetar milhares de casos em poucos dias e rapidamente colocar estas pessoas em isolamento. Foi por isso que teve o crescimento especial mais elevado de todos, mas também o local onde mais rapidamente estabilizou.

Outro país com uma estratégia estrita foi Hong Kong, onde as escolas fecharam, a quarentena foi decretada e os civis acataram a decisão. Apesar de fazer parte da China, Hong Kong teve apenas 317 casos, dos quais quatro morreram.

E Singapura? Bem, regras de quarentena e rastreamento de contactos de infetados. Isso permitiu aos habitantes manter a sua vida e evitar casos. Foram registados apenas 455, com duas mortes.



O que varia na resposta destes países asiáticos e dos europeus e do Ocidente é a experiência. Entre 2002 e 2003, todos eles foram afetados pela síndrome respiratória aguda grave (SARS), um vírus da família dos coronavírus que também causava sintomas semelhantes aos da gripe, mas com uma taxa de letalidade muito superior ao da Covid-19.