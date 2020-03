O novo coronavírus é igual à gripe? Não. Mata 26 vezes mais

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, comparou o aparecimento do novo subtipo de coronavírus, o Covid-19, ao surto de uma gripe comum, referindo que a Direção-Geral de Saúde estaria a trabalhar com um cenário idêntico ao que existiu em 2009, quando surgiu a gripe A - também conhecida de Influenza A/H1N1. A pandemia demorou menos de um mês a chegar a Portugal e fez 122 mortes no país, com 166.922 casos registados até agosto de 2010 - altura em que foi declarado o fim da pandemia.



Três vezes mais viral que uma gripe comum



Uma gripe comum tem uma transmissibilidade de 1,3 pontos, o que significa que cada 10 infetados passam a doença a 13 pessoas. O número é utilizado para medir o potencial de uma epidemia, traduzindo o grau de reprodutividade da doença: quanto maior for o número, maior é o grau de exposição e ameaça da doença.



Em 2009, a pandemia de H1N1 tinha uma transmissibilidade de 1,5 e não pôde ser contida, com estimativas a apontarem para que entre 11–21% da população de todo o mundo tenha sido infetada. Estudos iniciais sobre o novo coronavírus, Covid-19, apontavam para uma transmissibilidade de 2 a 3 pontos, mais do dobro da pandemia de H1N1 de 2009, que hoje é apenas um dos quatro tipos de gripe comum.



Um gráfico, com a evolução do COVID-19 e do H1N1 nos seus primeiros 31 dias, mostra que foram confirmados três vezes mais casos do novo coronavírus, em relação à gripe A nos primeiros 31 dias.





Casos COVID-19 - H1N1 - SARS



Mas o mais recente modelo matemático por parte de investigadores da Universidade de Xiamen, na China, publicado na revista científica Infectious Diseases of Poverty aponta para estimativas de transmissão de superfícies isoladas em humanos de 2.3 e de 3.58 em transmissões pessoa-pessoa - o que explica a vertiginosa subida do número de casos de infeção.



Este último número, o mais preocupante, traduz-se numa transmissibilidade quase três vezes maior que uma gripe comum e diz respeito à introdução de um indivíduo afetado em ambientes suscetíveis: espaços fechados, com bastante população ou sem ventilação. Para efeitos de comparação, a gripe comum infetou 20 a 30 milhões de pessoas na União Europeia, no ano passado.



Em comparação com os surtos conhecidos de outros subtipos de coronavírus, a transmissibilidade do Covid-19 em ambientes é maior que a verificada em 2012 com a síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS), de 0.8 a 1.3, mas menor que a registada em 2002 com a síndrome respiratória aguda grave (SARS), de 2.9 pontos.



Covid-19 é 26 vezes mais mortal que uma gripe comum



Apesar de o H1N1 ter afetado entre 700 milhões e 1,4 mil milhões de pessoas, a sua taxa de mortalidade foi, para a proporção da doença, relativamente baixa: entre 0.01 e 0.08%, com estimativas de 150 a 575 mil mortes. Em relação ao pico do H1N1,que contou com taxas de mortalidade de 0,4% nas suas fases iniciais, o novo coronavírus é sete vezes mais mortal, com taxas de mortalidade de 2,5% nos primeiros 31 dias.





Mortes Covid-19 - H1N1 - SARS





Para já, o coronavírus parece bastante mais letal que a gripe A. Estimativas prévias em Wuhan, cidade epicentro da epidemia, indicavam uma taxa de mortalidade de cerca de 2% entre os casos confirmados na China e de 0,7% fora do território continental chinês. Mas um recente estudo, publicado na passada sexta-feira na revista científica The New England Journal of Medicine, aponta para um número mais baixo: 1,4%.



Em discurso esta semana, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, foi mais pessimista e apontou uma taxa de mortalidade global de 3,4%. Atualmente, estão confirmados já mais de 100 mil casos em 91 países diferentes, com 3407 mortes registadas - o que corrobora o número apresentado pelo responsável máximo da agência internacional especializada em saúde.



Considerando estes dados, a taxa de mortalidade do Covid-19 é, assim, 26 vezes superior ao de uma gripe comum (0,13%) e 17 vezes superior ao do H1N1 (0,2%).



Ainda assim, estes números ficam bem abaixo das taxas letais de outros tipos de coronavírus menos virais, como o SARS (10%) e MERS (35%).