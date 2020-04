Por que é que o estado de emergência português está a correr melhor?

A novo coronavírus chegou aos principais paises europeus em meses diferentes e portanto as respostas dos governos foram em diferentes momentos. Mas tomando como baliza a declaração do estado de emergência português (22 de março), podem fazer-se algumas comparações com o que aconteceu com os outros países quando também declararam o seu estado de emergência. Veja-se os seguintes dados.



Declaração do estado de emergência e situação após 12 dias



Portugal

22 março: 1.600 casos (160/milhão hab.) e 14 mortes

3 abril: 9.886 casos (6x) e 246 mortos (18 x)



Espanha

14 março: 6.200 casos (131/milhão hab.) e 195 mortos

26 março: 56.188 casos (9x) e 4.089 mortos (20x)



Itália

9 março: 9.172 casos (152/milhão hab.) e 463 mortos.

21 março: 53.578 casos (6x) e 4.825 mortos (10x)



França

17 março: 7.730 casos (115/milhão hab.) e 175 mortos

29 março: 40.174 casos (5x) e 2.606 mortos (15x)



Alemanha

20 de março: 13.957 casos (168/milhão hab.) e 31 mortos

1 abril: 61.913 casos (4x) e 583 mortos (19x)



Reino Unido

24 março: 8.077 casos (122/milhão hab.) e 442 mortos

3 abril (só passaram 10 dias): 38.168 casos (5x) e 3.605 mortos (8x)



Os seis países declaram o estado de emergência mais ou menos na altura em que o novo coronavírus tinha passado os 100 contágios por milhão de habitantes (dos 115 de França aos 169 da Alemanha).









Doze dias depois dessa medida, os casos multiplicaram-se entre um mínimo de 4 vezes (Alemanha) e um máximo de 9 vezes (Espanha). Portugal ficou a meio termo: os casos multiplicaram-se 6 vezes (tal como em Itália). No caso dos mortos, a multiplicação não nos é favorável. Passámos de 14 mortos para 246 (18 vezes mais). Só Espanha (20x) e Alemanha (19x) fizeram pior. Itália, "apenas" 10 vezes mais.



Então como se explica que se fale em tragédia em Espanha e Itália, e não em Portugal e Alemanha? O caso alemão tem sido já muito falado. No caso português, uma das razões foi a rapidez com o estado de emergência foi declarado em Portugal. Veja-se a comparação.



Dias que passaram desde o 1º caso de contágio e a declaração de estado de emergência

Portugal - 20 dias (2 a 22 março)

Itália - 39 dias (30 janeiro a 9 março)

Espanha - 43 dias (31 janeiro a 14 março)

França - 53 dias (24 janeiro a 17 março)

Alemanha - 53 dias (27 janeiro a 20 março)

Reino Unido - 53 dias (31 janeiro a 24 março)



Sendo o país onde o vírus chegou mais tarde (só em março), o governo terá tido a "sorte" de ter aprendido com o que se estava a passar nos outros países e isso permitiu-lhe reagir mais rapidamente após o início do surto. Essa aprendizagem - que beneficia do atraso - está a ser feita também nos tratamentos médicos nos hospitais (como se pode ver aliás no tema de capa da SÁBADO esta semana)



Em Portugal, bastaram 20 dias desde o primeiro caso para decretar o estado de emergência, um período de tempo que corresponde a metade do que se passou em Itália.









Ou seja, a base de partida foi mais residual (menos casos, menos mortes). Essa é uma das razões (haverá outras, ligadas por exemplo à capacidade conjetural dos sistemas de saúde) por que tendo Portugal (e Alemanha) piores números relativos do que Itália durante o estado de emergência, nos números absolutos o saldo é muito mais favorável.



Mortos por milhão de habitante (p.m.h.) a 3 de abril de 2020

Alemanha - 15 p.m.b. (1.230 mortos)

Portugal – 25 p.m.b. (246 mortos)

Reino Unido - 55 p.m.b. (3.605 mortos)

França - 80 p.m.b. (5.387 mortos)

Espanha – 232 p.m.b. (10.935 mortos)

Itália - 240 p.m.b. (14.681 mortos)