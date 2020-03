Elas são mais infetadas que eles, mas eles morrem mais devido ao coronavírus. Desde o início do surto que se afirma que a população mais idosa é a que está em maior perigo e os números mostram claramente isso. Quatro gráficos para perceber quem são os mais infetados e vulneráveis e quais os principais sintomas.

Os números são paritários: 47% dos infetados são homens. No total, 1409 foram infetados pelo Covid-19 em Portugal, desde o início do surto em Portugal. A diferença para com o sexo feminino é de 178 infetados, contabilizando elas 1586 (53%) dos 2995 infetados no país.

Os dados emitidos pela Direção Geral de Saúde esta quarta-feira no boletim epidemiológico mostram que não há, no entanto, igualdade no número de infetados por grupo etário. Por exemplo, em todas as 9 divisões (dos 0-9 aos 80+), há mais mulheres infetadas do que homens, excepto na faixa etária dos 70-79.

As faixas etárias mais infetadas são as dos 30-39 anos, dos 40 aos 49 e dos 50 aos 59, sendo aquela com mais infetados é a dos 40-49 (551, no total).





Já relativamente aos óbitos, a pirâmide é bastante diferente. Apesar dos milhares de infetados entre os 0 e os 49 anos, não se registou até ao momento qualquer morte em pessoas nestas faixas etárias.

Até ao momento morreram em Portugal 43 pessoas. Dessas, 25 (mais de metade) tinham já mais de 80 anos. 13 dos mortos nesta faixa etária são homens e 12 mulheres. A partir daí há apenas mais um caso de uma mulher que morreu enquanto infetada com Covid-19.

Houve, no entanto, sete homens entre os 70 e os 79 anos que morreram, número que se repete na faixa etária dos 60-69. Por fim, morreram três homens com idades compreendidas entre os 50 e os 59 anos e uma mulher na mesma faixa etária. Isto mostra que 70% das mortes são de homens.





Esta tendência não é exclusiva em Portugal. Na verdade China, Itália e Espanha têm também uma taxa de letalidade muito superior entre homens do que entre as mulheres.

Ainda não há estudos que tenham encontrado um motivo para esta diferença, mas muitos especialistas apontam comportamentos de maior risco associados a homens do que a mulheres, tendo eles também, por norma, maiores problemas de saúde prévio.

Os dados da OMS mostram que os homens são mais propícios a desenvolver doenças respiratórios do que as mulheres, sendo os problemas respiratórios uma das características dos grupos de risco para o Covid-19.

Esta tendência de morrerem mais os homens mais velhos segue a tendência da longevidade ser maior para as mulheres do que para os homens.

O boletim epidemiológico vem ainda reforçar esta tendência na caracterização dos sintomas dos infetados.

62% dos casos de infetados com o novo coronavírus sofrem de tosse e 53% tem febre.

Outros sintomas para a doença incluem dificuldade respiratória (19%), cefaleias/dores de cabeça (28%), dores musculares (36%) e ainda fraqueza generalizada (23%).









A pandemia do novo coronavírus matou já pelo menos 20.599 pessoas em todo o mundo desde seu aparecimento em dezembro na China, segundo um balanço efetuado hoje, às 19:00, pela agência AFP através de fontes oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, mais de 447.030 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 182 países e territórios desde o início da epidemia. No entanto, a AFP alerta que este número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, com um grande número de países agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.

Entre esses casos, pelo menos 104.300 são hoje considerados curados pelas autoridades de saúde.