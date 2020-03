Coronavírus: as lições a retirar da gripe espanhola de 1918

Os efeitos económicos que o novo coronavírus vai trazer ainda não são certos mas há um exemplo que pode ser analisado para perceber os efeitos que uma pandemia pode ter a nível económico – a pandemia de gripe de 1918, mais conhecida como gripe espanhola. Três investigadores acreditam que esta gripe deixa lições válidas para enfrentar o choque económico, entre as quais a forma como as cidades que se adiantaram a adotar medidas de distanciamento social "não só não tiveram um desempenho pior, como cresceram mais rápido quando a pandemia passou".

"As intervenções não farmacológicas [entre as quais o encerramento de escolas, teatros, igrejas; a proibição de reuniões públicas e funerais; a quarentena dos casos suspeitos e restrição nos horários de abertura de negócios] não só reduziram a mortalidade mas também mitigaram as consequências económicas da pandemia", asseguram Sergio Correia, Stephen Luck e Emil Verner, investigadores da Reserva Federal dos Estados Unidos e do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

De acordo com os investigadores, "as intervenções não farmacológicas podem dar rendimentos económicos, além da redução da mortalidade". O estudo publicado na passada quinta-feira, noticiado pela Bloomberg, sugere que aquelas cidades que aplicaram maiores medidas de distanciamento social "cresceram mais a médio prazo". O documento sublinha, no entanto, as diferenças na altura de traçar paralelismos entre a gripe espanhola e o novo coronavírus: o cenário económico estava marcado pelo fim da Primeira Guerra Mundial e aquela doença foi muito mais mortal que a Covid-19, principalmente nos mais jovens. Assim, defendem os investigadores, o choque económico foi maior naquela altura do que poderá ser agora.

A pandemia de gripe do inicio do século XX, entre janeiro de 1918 e dezembro de 1920 e que matou 50 milhões de pessoas entre os 500 milhões de infetados, provocou uma redução média de 18% na produção industrial. Este padrão, destaca o estudo intitulado As pandemias deprimem a economia, as intervenções de saúde pública não, "é consistente com a ideia de que as pandemias deprimem a atividade económica através de reduções tanto de oferta como de procura. E, importante, as quedas no produto são persistentes: as áreas mais afetadas permaneceram deprimidas relativamente às áreas menos expostas até 1923".

Mas por que motivo as medidas de contenção se associam a uma melhor saída do buraco da economia? "Estas medidas podem resolver problemas de coordenação associados à luta contra a transmissão da doença e mitigar a disrupção económica vinculada à pandemia", defendem os investigadores. De acordo com seus números, uma reação 10 dias antes da chegada da gripe aumentou o aumento de fabrico em cerca de 5% no período posterior à doença. Já a extensão das medidas de distanciamento social por mais 50 dias aumentou essa taxa em cerca de 6,5%.

A saída em V da crise

"A lógica económica em tempos de pandemia, agora e antes, facilmente difere da lógica económica em tempos normais", explicou Emil Verner. "Uma pandemia é economicamente tão destrutiva por si mesma que as medidas de restrição, se estiverem bem desenhadas, ajudam a que o golpe seja menor".

Apesar de não ser fácil irar conclusões exatas da gripe de 1918, aquela pandemia sugere que "a saída em V [rápida queda e rápida recuperação] será difícil: o impacto provavelmente vai ser mais duradouro e a saída mais provavelmente em forma de U ou de W", defendeu o professor do MIT.

A "evidência dos relatos", revela a pesquisa, sugere alguns paralelismos entre os resultados obtidos no estudo da epidemia da gripe e o da pandemia de coronavírus registrada até agora: Os países que aplicaram medidas de distanciamento social numa fase mais inicial, como Taiwan e Singapura, "não limitaram apenas o crescimento da infeção: também parecem ter mitigado a pior disrupção económica causada pela pandemia".



A gripe espanhola que não começou em Espanha



Apesar do nome, o país tem pouco a ver com a origem da primeira grande pandemia do século XX. Embora seja desconhecido onde e como começou a propagação do vírus, uma coisa é certa: não foi na Espanha. As hipóteses dividem-se entre os campos militares dos EUA - que terão trazido o vírus para a Europa através do envio de tropas para combaterem em França durante a I Guerra Mundial-, e um acampamento de tropas do Reino Unido em Étaples, França, onde terão começado as infeções.



O nome de Espanha viu-se envolvido quando a doença começou a espalhar-se pela Europa e chegou ao país. Sendo um dos poucos territórios europeus neutros durante a guerra, a Espanha começou a noticiar a doença - que permanecia silenciada pela imprensa censurada dos países envolvidos na I Grande Guerra. Pelo meio, o próprio Rei de Espanha, Afonso XIII, adoeceu com o vírus.



O nome "gripe espanhola", devido à cobertura que o próprio país dava à doença, pegou e é assim que a pandemia - que entre janeiro de 1918 e dezembro de 2020 contaminou 500 milhões de pessoas, um quarto da população mundial na altura - é conhecida ainda hoje.