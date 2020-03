Os últimos dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) , atualizados esta terça-feira, dia 24, revelam que quatro pessoas abaixo dos 70 anos morreram de Covid-19, provocada pela infeção pelo novo coronavírus . Ao todo, morreram 30 pessoas. É um aumento de sete mortes, em 24 horas.Na caracterização dos óbitos em Portugal, a DGS revelou dados sobre 29 mortes, não 30. A informação abaixo foi feita com base nesse boletim e aborda 29 mortes. Apediu mais informações à DGS e aguarda esclarecimentos.

O óbito de uma pessoa mais jovem deu-se num homem de entre 40 e 49 anos de idade. Dois homens, entre os 50 e 59 anos, também morreram. Segue-se uma mulher, com entre 60 e 69 anos de idade.

26 das 30 mortes deram-se em pessoas com mais de 70 anos. Na faixa etária dos 70 aos 79 anos, registam-se 14 mortes. Morreram ainda 11 infetados com mais de 80 anos.

No novo boletim, a DGS revela ainda a caracterização geográfica dos casos, distribuídos por concelhos. Em 68 concelhos, existem casos. É em Lisboa que existem mais infetados pelo novo coronavírus (175). É seguido pelo Porto, com 126, e pela Maia, com 104.