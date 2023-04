Manuel Alegre diz que PR não tem que fazer ameaças sobre dissolução

"O Presidente da República não tem que fazer ameaças, tem o poder de dissolução [da Assembleia da República], se quer dissolver, dissolve", disse Manuel Alegre aos jornalistas, à chegada ao pavilhão Rosa Mota, no Porto, onde decorre a festa dos 50 anos do Partido Socialista.

O histórico socialista Manuel Alegre afirmou este domingo que o Presidente da República não deve fazer ameaças sobre a dissolução do Parlamento, manifestando a convicção de que não fará, apesar de ter esse poder.







"O Presidente da República não tem que fazer ameaças, tem o poder de dissolução [da Assembleia da República], se quer dissolver, dissolve", disse Manuel Alegre aos jornalistas, à chegada ao pavilhão Rosa Mota, no Porto, onde decorre a festa dos 50 anos do Partido Socialista.Questionado sobre as críticas do Presidente da República ao Governo, Manuel Alegre afirmou que "a critica faz parte da democracia", recusando criticar Marcelo Rebelo de Sousa, de quem disse ser amigo."Mas ele não vai dissolver [o parlamento], porque o PS é um garante da estabilidade política em Portugal", acrescentou.