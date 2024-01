O adeus a Costa numa despedida com estatística, Foo Fighters e 'saudades'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Numa FIL quase lotada, a reunião magna socialista arrancou em jeito de despedida. Assistiu-se a vídeos de retrospetiva dos últimos oito anos de governação de Costa, com um best of ao som de indie rock. "Vai deixar saudades, claro", comenta Eduardo Cabrita à SÁBADO.

Poucos minutos passavam das 19:30 e as colunas da Feira Internacional de Lisboa (FIL) passavam o Nessun Dorma. É esta ária de Giacomo Puccini que nos tem servido de sinal sonoro para a chegada de António Costa nos últimos congressos do PS — e ouvia-se por fim uma última vez. Apesar das despedidas já terem sido feitas a 16 de dezembro, dia em que o primeiro-ministro demissionário fez (nas suas próprias palavras) a "passagem de testemunho" ao novo líder socialista Pedro Nuno Santos, o verdadeiro adeus deu-se no primeiro dia do 24.º congresso. "Há 42 anos que venho a congressos. Não é momento para me emocionar", disse Costa no seu discurso, o último da noite, o mais aplaudido e longo.