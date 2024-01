Costa vai estar presente na sessão de encerramento no domingo

O primeiro-ministro, António Costa, confirmou este sábado à agência Lusa que foi convidado pelo secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, para estar presente na sessão de encerramento do congresso, no domingo.







No domingo, último dia dos três de congresso dos socialistas, António Costa assiste à intervenção de encerramento de Pedro Nuno Santos, que estará centrada na apresentação de propostas para o país, tendo em vista as eleições legislativas de 10 de março.Na sexta-feira, no primeiro dia do Congresso Nacional do PS, que decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL), o ex-secretário-geral socialista fez a principal intervenção.Num discurso em que por várias vezes se emocionou, afirmou que o seu Governo foi derrubado mas não o PS, que tem a "energia" da nova liderança de Pedro Nuno Santos e que "está pronto para a luta"."Podem ter-me derrubado, mas não me derrotaram. Podem ter derrubado o nosso Governo, mas não derrubaram o PS. O PS está aqui forte, vivo. O PS está aqui rejuvenescido com uma nova energia, com uma nova liderança. E com o Pedro Nuno Santos estamos prontos para a luta", declarou.António Costa, primeiro-ministro demissionário, defendeu o seu legado de oito anos em que chefiou três governos."Ganhámos as autárquicas de 2017 e de 2021, as europeias de 2019, as legislativas de 2019 e de 2022. E foram vitórias do PS, não foram vitórias do António Costa", apontou, procurando assim retirar peso negativo à mudança de liderança na sua força política, na sequência da sua demissão das funções de primeiro-ministro no passado dia 7 de novembro.