Pedro Nuno Santos: 'O PSD ainda espera pelo diabo'

O secretário-geral do PS fez o seu primeiro discurso em congresso do PS enquanto secretário-geral este sábado.

Pedro Nuno Santos garantiu no seu discurso como secretário-geral no Congresso do PS que o partido terá um candidato presidencial "como há muito tempo o PS não tem" e "o PSD ainda espera pelo diabo, da mesma forma como nós ainda esperamos o apelo de Passos Coelho ao voto no PS".







MIGUEL A. LOPES/LUSA

Na primeira parte do seu discurso, o secretário-geral do PS referiu os cinco atos eleitorais que vão marcar este seu mandato e mencionou o trabalho dos dirigentes e militantes socialistas nos Açores, como Carlos César e Vasco Cordeiro, "em todo o país, temos uma grande esperança em vocês, temos a certeza, ganharemos as eleições regionais pelos Açores, grande abraço a todos vós".Pedro Nuno Santos lembrou os momentos históricos do partido, dizendo que "lutamos pela democracia e pela liberdade." Recorda que o PS "criou o Serviço Nacional de Saúde e construiu a Escola Pública Universal, somos o partido que aproxima Portugal da Europa com a adesão em 1986."No seu discurso nomeia Mário Soares, de António Arnault, de Manuel Alegre, de António Guterres de Jorge Sampaio e de António Costa, referindo a história do PS que "também se fez e se reforçou em muito nestes últimos 8 anos". Admite que se "orgulha de ter feito parte desde o primeiro dia" da governação de António Costa.