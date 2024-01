Pedro Nuno Santos: 'É a nossa vez de iniciar uma nova etapa'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O secretário-geral dos socialistas, discursa este domingo no encerramento do 24.º Congresso do PS, que começou na sexta-feira, na Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Pedro Nuno Santos começou por elogiar os oito anos de governo de António Costa, no seu primeiro discurso de encerramento de um congresso como secretario-geral.







MIGUEL A. LOPES/LUSA

No entanto, sublinou de imediato que vem aí "um novo capítulo" do partido. "É a nossa vez de iniciar uma nova etapa, e é sobre nós que recai a enorme responsabilidade de escrever um novo capítulo no livro da governação do PS e do desenvolvimento do nosso país", disse.

O secretário-geral lembra este ano como "especial", com a celebração dos 50 anos do 25 de Abril, descrevendo-o como a "âncora moral do PS." Referiu que é o partido que tem as "melhores condições para traduzir os valores de Abril."

Como ontem, enumera os problemas do país, como a os baixos salários e precariedade, as pensões baixas, rendas altas para os rendimentos das famílias, abandono escolar e as alterações climáticas, acrescentando que "por serem problemas da comunidade, cooperamos para os resolver, e quando os resolvemos, a vida de todos e de cada um melhora".