Judeus acusam 'elites portuguesas decadentes' de os quererem destruir

Praticamente só Marcelo Rebelo de Sousa sobrevive intacto à leitura de Dois Milénios de Comunidade Judaica do Porto – Cronologia 1923-2023, livro que pretende comemorar a milenar presença judaica na cidade e o centenário do nascimento da estrutura que passou a representá-los, a Comunidade Judaica do Porto (CJP), ou Comunidade Israelita do Porto. O Presidente da República, várias vezes citado, é apelidado de “verdadeiro amigo dos judeus”. A frase é ainda mais elogiosa porque escrita entre disparos para todos os lados por parte da CJP.