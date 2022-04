Abramovich é financiador da organização que o certificou como português

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Federação das Comunidades Judaicas da Rússia foi a organização que garantiu que Roman Abramovich tinha ascendências sefarditas portuguesas. Entre os membros da administração da FCJR está o próprio oligarca russo, avança o jornal Público.







Paul Gilham/Getty Images

"Confirmo que Roman Abramovich preserva os rituais sefarditas, estilo de vida, tradições e costumes alimentares", concluiu.



Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Esta certificação é baseada no meu conhecimento de testemunhos de Roman Abramovich e de uma entrevista pessoal que realizei", esclareceu Alexander Boroda no curto texto do certificado emitido pela Federação das Comunidades Judaicas da Rússia (FCJR).Abramovich é reconhecido pelas avultadas doações que tem feito nas últimas duas décadas às comunidades judaicas espalhadas por toda a Rússia, que integravam ou passaram a integrar a FCJR.