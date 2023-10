Filho de Rui Moreira defende Hamas e critica 'ricalhaços' israelitas

David Moreira é DJ, mas é também filho do presidente da câmara do Porto. Mas, politicamente, tem andado sempre distante do pai. Foi próximo do Bloco de Esquerda e, na recente crise israelo-palestiniana, partilhou uma intervenção sua numa manifestação no Porto em defesa da Palestina. A certa altura, pegou mesmo no megafone para intervir, com um discurso muito duro. Primeiro, contra Israel: "Não há equivalência. Quem vive em Gaza não tem escapatória. Quem vive em Israel são os ricalhaços que podem viajar como querem, 40 mil israelitas compraram passaporte português. É um país que vive do trabalho explorado." Depois, em defesa da Palestina, mas também do papel do Hamas: "A única coisa que impede um holocausto em Gaza é o Hamas, são as armas do Hamas. Quem quer um Hamas desarmado quer vê-los passados a ferro, assassinados." David Moreira deixa claro que já esteve em Gaza: "Eu fui, eu vi com os meus próprios olhos." E define Israel (no contexto da sua intervenção, está a falar da Cisjordânia) como um "regime de apartheid, ocupação, roubo, humilhação".