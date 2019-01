Autoridades disponíveis para negociar com Rui Pinto. Em troca de segredos, oferecem programa de proteção de testemunhas.

A Polícia Judiciária está disposta a negociar com Rui Pinto. O pirata informático preso na Hungria - e que continua à espera da decisão de um juiz para saber se tem ou não de vir para Portugal - terá à sua espera uma proposta de ‘negócio’ em Lisboa.Em troca dos segredos que conseguiu roubar nos últimos anos - e que o tornaram num coloaborador da polícia francesa e suíça - a PJ quer protegê-lo e poderá perdoá-lo.



Rui Pinto poderá entrar no programa de proteção de testemunhas e tornar-se num colaborador das autoridades. Teria uma nova identidade e o Estado seria responsável pela sua subsistência. A família também poderá ser ajudada.



