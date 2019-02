Durante o jogo do Sport-Club Freiburg (Friburgo) com o Wolfsburg, a claque do primeiro clube mostrou uma faixa de apoio a Rui Pinto, o alegado pirata dos emails do Benfica. Na imagem, disponível no site Nordtribune (dedicado ao clube e aos seus apoiantes), vê-se a tarja em que está escrito: "Mantém-te forte Rui Pinto."

O hacker já agradeceu o apoio no Facebook. "Obrigado, Nordtribüne Freiburg", escreveu, mostrando a fotografia.