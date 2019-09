O assalto estava quase planeado. O ex-fuzileiro João Paulino descobriu que conseguia abrir os paióis de Tancos com um saca-cilindros. Quem lhe deu essa informação não foi o motor de pesquisa Google - Paulino terá pesquisado como "destruir fechaduras cross" - mas sim Paulo Lemos, conhecido por Fechaduras. Mas Fechaduras arrependeu-se: de acordo com a acusação a Tancos, a que a SÁBADO teve acesso, o homem "reflectiu no seu passado de prática de crimes violentos" e em ter "jurado à mãe que não ia ser preso". Por isso, três meses antes do assalto, que ocorreu no final de junho, Fechaduras ligou ao DIAP do Porto e contou tudo o que sabia a uma magistrada. O caso permitiu a abertura de inquérito e a um pedido de escutas que não foi autorizado - e que poderia ter possibilitado "uma situação de flagrante delito" do assalto a Tancos, considera o Ministério Público.





Esta quinta-feira foi deduzida acusação contra 23 arguidos no caso de

. "O inquérito tem por objeto o furto ocorrido, no dia 28 de junho de 2017, nos Paióis Nacionais de Tancos (PNT) e as circunstâncias em que ocorreu, no dia 18 de outubro de 2017, a recuperação de grande parte do material que havia sido subtraído", lê-se numa nota da PGR à imprensa. "Dos 23 arguidos, 9 estão acusados do planeamento e realização do furto. Um deles, militar, forneceu ao grupo executante informação acerca dos PNT, da sua localização, com indicação do melhor local para se introduzirem no respetivo espaço vedado, bem como do mau funcionamento das rondas", indicam os procuradores.

"O processo-crime e a respetiva investigação seriam o meio idóneo a permitir uma situação de flagrante delito da prática do Assalto aos PNT, o que não foi possível, uma vez que não foi, ínicialmente, autorizada judicialmente a realização de intercepções telefónicas, único meio de obtenção de prova que se revelava eficaz", lê-se na acusação. Aapurou que foi o juiz Ivo Rosa que não autorizou as escutas aos assaltantes.De acordo com o Ministério Público, o pedido foi feito após os factos relatados por Fechaduras a uma magistrada serem comunicados ao inspetor da PJ, da Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, Chefe da Equipa de Crime Violento, "para que essa informação viesse a ter o devido tratamento, ao nível da investigação criminal". Fechaduras terá relatado à "magistrada a proposta que tinha recebido de participar num Assalto a uma instituição militar da zona centro, não sabendo precisar qual, porque não tinha fixado, e que o seu papel seria o de destroncar as respetivas fechaduras dos paióis", lê-se ainda na acusação.Paulo Lemos decidiu falar com aquela magistrada porque já a tinha conhecido no passado, por problema que teve com a justiça. "Fechaduras tinha sido arguido num processo-crime que correu termos no DIAP do Porto, cujo inquérito foi arquivado após ocumprimento de injunções, no âmbito de uma decisão de Suspensão Provisória do Processo. Paulo Lemos - Fechaduras ficou muito sensibilizado, na altura, com a decisão da Procuradora da República, titular do processo, de não o submeter a julgamento." Na altura, conta o Ministério Público, a magistrada convidou-o a ser informador, caso tivesse "um comportamento correto e cumpridor das leis".