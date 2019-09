Cinco elementos da Polícia Judiciária Militar (PJM) foram acusados pelo Ministério Público de envolvimento no caso do furto e da recuperação das armas do paiol de Tancos, sendo o inspetor Pinto da Costa o que está acusado de mais crimes.

O sargento Lage de Carvalho, que formava equipa com Pinto da Costa, troçou com a Polícia Judiciária e falou do diretor da Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária (UNCT-PJ) numa troca de emails com o colega.

É o que relata a acusação do Ministério Público sobre o furto e a encenação da descoberta das armas de Tancos. Em julho de 2017, zangados pelo diretor da UNCT-PJ não ter permitido a presença de elementos da PJM numa diligência relacionada com a investigação, Lage de Carvalho e Pinto da Costa disseram que ainda se iam "rir" com a PJ.

Meses antes, em maio, Pinto da Costa tinha recebido informações sobre um assalto que ia acontecer num paiol militar a 50 quilómetros de Leiria. Soube ainda que um homem do Algarve, identificado mais tarde como "Fechaduras", tinha sido contactado para participar no roubo.

Lima Santos, um elemento da GNR de Loulé – que participou na encenação da descoberta das armas na Chamusca – dava informações sobre Fechaduras a Lage, e este informava Pinto da Costa. Isto apesar de a investigação estar sob alçada da PJ, não da PJM.

A 1 de julho de 2017, às 19h18, Lage de Carvalho enviou um mail a Pinto da Costa com nove ficheiros anexos. Entre eles, resultados das pesquisas em bases da GNR por Fechaduras. Um minuto depois, Pinto da Costa respondeu com um mail com 13 anexos, com fotografias e mais dados sobre Fechaduras.

No mesmo dia, "às 23.20 horas, Lage de Carvalho enviou um novo e-mail a Pinto da Costa, com um resumo de todas as informações que tinha recolhido sobre o Assalto aos PNT" e sobre Fechaduras.

"Lage de Carvalho terminou o texto do e-mail, dizendo: (...) resta-nos esperar pela evolução da investigação do Sr. Doutor aquele da Pj civil, mas acho que ainda nos vamos rir... infelizmente, parece-me que ainda vai acontecer outro ‘Pedro Dias’… que nós sabíamos onde ete [sic] ia passar e...passou..". Segundo o Ministério Público, Lage de Carvalho referia-se ao diretor da UNCT-PJ.

Depois de Pedro Dias, o homicida de Aguiar da Beira, ter sido apanhado, foi divulgada uma carta escrita à filha em que diz: "Podia ter-me entregue mais cedo, mas sabes deu-me um certo gozo que não soubessem do meu paradeiro e eu aqui tão perto". Acabou por se entregar à Polícia Judiciária a 8 de novembro de 2016.

Esta sexta-feira, foi deduzida a acusação relativa ao furto e recuperação das armas de Tancos. Foram constituídos 23 arguidos, entre os quais o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes. Dos 23 arguidos, 9 estão acusados do planeamento e realização do furto. Oito estão acusados pelo furto em si. Os restantes 14 arguidos são suspeitos da encenação que esteve na base da recuperação de grande parte do material militar subtraído.