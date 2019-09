Na noite do furto de Tancos, cabras foram a única anomalia registada

Na noite de 27 para 28 de junho, quando aconteceu o furto das armas, o comandante da guarda dos Paióis Nacionais de Tancos (PNT) não constituiu qualquer patrulha com os seus guardas nem ordenou que fosse feita alguma ronda ao local. "Informou os restantes militares que só ele iria efectuar rondas, não tendo os mesmos de se preocupar com essa tarefa", revela a acusação do Ministério Público sobre o furto e recuperação das armas de Tancos.

Apesar disso, o sargento escreveu algo diferente no Relatório de Serviço Diário: foram indicadas "rondas apeadas no interior" feitas de "2 em 2 horas", "o que não correspondia à verdade".

Em vez disso, ele só realizou duas rondas apeadas, sozinho: uma de manhã e uma à tarde, a horas que não se conseguiram apurar. Nessas rondas, detetou uma única anomalia: a "presença de três cabras no interior do perímetro dos PNT".

Às 1h45 de 28 de junho, o grupo de assaltantes aproximou-se dos Paióis. Cerca das quatro horas da manhã, já tinham recolhido e transportado as armas com dois carrinhos de mão até à carrinha que usaram na fuga.



Esta sexta-feira, foi deduzida a acusação relativa ao furto e recuperação das armas de Tancos. Foram constituídos 23 arguidos, entre os quais o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes. Dos 23 arguidos, 9 estão acusados do planeamento e realização do furto. Oito estão acusados pelo furto em si. Os restantes 14 arguidos são suspeitos da encenação que esteve na base da recuperação de grande parte do material militar subtraído.