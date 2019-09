Seis meses depois da recuperação das armas roubadas em Tancos, Azeredo Lopes, então ministro da Defesa, louvou um dos principais arguidos do processo, o 1.º Sargento Mário Lage de Carvalho, pelo seu "desempenho profissional, ao longo dos últimos dois anos", enquanto investigador criminal da Polícia Judiciária Militar. O governante não se inibiu nos elogios: "Militar de primorosa correção e educação, possuidor de elevados dotes de caráter, excecionais qualidades e virtudes militares, espírito de missão, lealdade e espírito de sacrifício". De acordo com a acusação do Ministério Público, a que a SÁBADO teve acesso, a decisão de louvar Lage de Carvalho surge por sugestão de três arguidos no caso Tancos, os majores Roberto Pinto da Costa e Vasco Brazão e o diretor-geral da PJM, Luís Vieira, a Azeredo Lopes.









Lage de Carvalho é apanhado nas escutas telefónicas da investigação realizada pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público sobre a recuperação das armas, a 18 de Outubro de 2017, e que culminaram na detenção de oito pessoas, nomeadamente quatro militares da PJM e três elementos da GNR, para lá de João Paulino, o ex-fuzileiro suspeito de ser o autor do furto das armas. Mário Lage de Carvalho é um dos 23 arguidos no caso de Tancos . "O inquérito tem por objeto o furto ocorrido, no dia 28 de junho de 2017, nos Paióis Nacionais de Tancos (PNT) e as circunstâncias em que ocorreu, no dia 18 de outubro de 2017, a recuperação de grande parte do material que havia sido subtraído", lê-se numa nota da PGR à imprensa. "Dos 23 arguidos, 9 estão acusados do planeamento e realização do furto. Um deles, militar, forneceu ao grupo executante informação acerca dos PNT, da sua localização, com indicação do melhor local para se introduzirem no respetivo espaço vedado, bem como do mau funcionamento das rondas", indicam os procuradores.Lage de Carvalho é apanhado nas escutas telefónicas da investigação realizada pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público sobre a recuperação das armas, a 18 de Outubro de 2017, e que culminaram na detenção de oito pessoas, nomeadamente quatro militares da PJM e três elementos da GNR, para lá de João Paulino, o ex-fuzileiro suspeito de ser o autor do furto das armas.

Nas escutas incluídas no despacho de indiciação, Lage de Carvalho aparece a fazer referências à necessidade de os militares envolvidos na recuperação das armas "combinarem versões" e fazerem "um pacto". O sargento também é o autor de um documento em que relata, em Janeiro deste ano, a forma como descobriu uma operação de vigilância da PJ civil. Diz ter surpreendido os inspetores da PJ, em Mem Martins, junto a uma viatura da PJM. Segundo escreve, os inspetores da PJ estavam numa carrinha estacionada na proximidade do carro da PJM e afirma ter suspeitado que se tratava de ladrões, gritando "Polícia, polícia!". Os inspetores da PJ terão reagindo dizendo: "Nós também somos polícias, não faças barulho!".

A ideia surgiu num memorando de Pinto da Costa e Vasco Brazão enviado ao líder da PJM. "É nossa opinião que perante o extraordinário resultado obtido através das múltiplas diligências de investigação feitas [no caso Tancos], quer pela minha equipa, pela equipa do maj Pinto da Costa e pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé, o nosso agradecimento deveria ser formalmente assente numa proposta de louvor a ser entregue em mão no Gabinete do General Comandante da GNR. Todos os militares envolvidos são merecedores de serem justamente louvados pelos respetivos ministros, aliás o mais justo seria destacar a atuação do Maj Pinto da Costa, Isar Carvalho e o SAj Lima Santos e assim serem agraciados pelo Presidente da República", lê-se.No dia 20 de fevereiro de 2018, a PJM enviou um ofício ao Ministério da Defesa. A resposta do Governo surgiria oito dias depois: Azeredo Lopes concordou com a sugestão de louvor, mesmo alegadamente sabendo que a recuperação das armas de Tancos fora encenada. "Visto com agrado. Enviar para conhecimento do Sr. Ministro da Administração interna, nem que seja pela circunstância, tão rara os dias que correm, do reconhecimento sincero do mérito de outrem", lê-se no despacho enviado no dia 28 de fevereiro de 2018.O despacho da Defesa foi remetido ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que subcreveu. "Concordo plenamente com o despacho do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Promova-se com o Sr. Comandante da GNR para que seja dado conhecimento aos militares cuja ação é reconhecida", lê-se noutro despacho.Lage de Carvalho recebeu o louvor no dia 30 de abril de 2018. Cinco dias antes da atribuição, o 1.º Sargento já tinha conhecimento da intenção do Governo e, de acordo com o Ministério Público, fez uns telefonemas. "Quando for mais tarde, para promoções, essa merda é única, pá... então essa merda é única", terá dito a um militar da GNR.Perante esta afirmação, o militar que falava com Lage de Carvalho perguntou: "Estou a dizer isso dá uns pontinhos ou não dá uns pontinhos?" O arguido de Tancos respondeu: "Dá...mas isto é uma cena assim fora do normal porque na GNR não devem ter estas..."