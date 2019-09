Tudo começou com uma escuta telefónica feita ao major Vasco Brazão, um dos principais suspeitos do encobrimento do furto de material militar em Tancos. A 5 de abril deste ano, o militar, numa conversa com a sua irmã, disse: "Vais ver que o papagaio mor não vai falar sobre Tancos tão cedo. O papagaio mor do Reino não vai falar sobre Tancos tão cedo. Pois eles sabem, aliás o Sá Fernandes já fez chegar à Presidência que eu tenho um email que os compromete. Portanto, eles não vão falar de Tancos tão cedo. E quando for a julgamento, isto vai rebentar".





Esta semana, depois de a TVI ter ressuscitado esta escuta, já noticiada no início de Agosto pela Agência Lusa

,

sucederam-se várias reacções: primeiro, o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa a afirmar não ser um "criminoso", sublinhando nada lhe ter sido dito a propósito da operação clandestina da PJ Militar para a recuperação das armas. Depois, foi a vez do advogado de Vasco Brazão vir a público assegurar que o seu cliente não se estava a referir a Marcelo Rebelo de Sousa: "

Não metam o Presidente da República nisto, porque ele não tem nada a ver com isso", disse Ricardo Sá Fernandes.

Mas, depois de ter na sua posse a tal escuta telefónica, os procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) interrogaram Vasco Brazão sobre o conteúdo da mesma.De acordo com elementos recolhidos pela SÁBADO, o militar começou por dizer que o email a que se referiu na conversa diz respeito a uma comunicação entre Luís Vieira, ex-director da PJ Militar, arguidos no processo, com a Casa Militar da Presidência da República, declarando mesmo que a Casa Militar estava informada dos contactos entre a PJM e um informador que os iria levar ao paradeiro das armas.

Quando confrontado com a expressão "papagaio mor", Vasco Brazão disse aos magistrados do Ministério Público que se estava a referir a várias pessoas, desde o próprio Marcelo Rebelo de Sousa até a Miguel Sousa Tavares, José Miguel Júdice, dizendo ainda que poderia estar em pensar em Marques Mendes e a outra pessoa do PSD, que não quis nomear. No fundo, resumiu, todos os que iam falando publicamente sobre o caso de Tancos.

Porém, e uma vez que na conversa menciona "a Presidência" em concreto, Vasco Brazão admitiu que poderia estar a pensar na Presidência, referindo, num contraditório depoimento, que tal diria respeito ao Presidente em concreto, mas sobretudo ao que designou como lobbies que protegem Marcelo Rebelo de Sousa na questão de Tancos. Questionado sobre quem na Presidência da República poderia estar "comprometido", Vasco Brazão recusou responder, dizendo não ter tido contactos directos.

Ainda assim, o major acrescentou que, quando falou na Assembleia da República de contactos ao mais alto nível, a sua percepção foi que os deputados perceberam que não estava só a referir-se ao então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, entretanto acusado pelo Ministério Público de crimes de prevaricação, abuso de poder e denegação de justiça. Na posse da investigação, está uma troca de SMS entre Azeredo Lopes e o deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro, na qual o ex-ministro confessa ter estado a par da operação clandestina da Judiciária Militar

Quanto a João Cordeiro, ex-chefe da Casa Militar da Presidência, será investigado num processo autónomo pelo crime de falsas declarações. Os motivos invocados para imputar ao ex-Chefe da Casa Militar da Presidência da República o crime de falsas declarações prendem-se, segundo as mesmas fontes, com o depoimento prestado por João Cordeiro (por escrito, usando da prerrogativa legal que lhe confere esse direito) no processo de Tancos: ao Ministério Público, o tenente-general terá afirmado nunca ter trocado emails sobre a questão do desaparecimento das armas com Luís Vieira, ex-director da Polícia Judiciária Militar, e um dos principais suspeitos do encobrimento. Porém, após ter recebido o depoimento, novas diligências levadas a cabo pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária acabariam por resultar na apreensão, precisamente, de emails enviados por Luís Vieira a João Cordeiro. Na maior parte das comunicações, o ex-director da PJ Militar terá procurado fazer pressão junto de Belém para que a investigação ao desaparecimento das armas ficasse na Judiciária Militar e não na Unidade Contra-Terrorismo da Polícia Judiciária, como a então Procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, determinou.





O roubo nos Paióis Nacionais de Tancos ocorreu na noite de 27 para 28 de Junho de 2017. O Exército revelaria, entretanto, que tinha desaparecido um verdadeiro arsenal, que incluía explosivos, granadas, um foguete anticarro, gás lacrimogénio e munições diversas. A 18 de Outubro desse ano o material viria a aparecer num descampado, na zona da Chamusca. A versão oficial foi que a GNR de Loulé tinha recebido uma chamada anónima, que depois alertou a Polícia Judiciária Militar, que deu conta do local onde se encontrava o armamento. Porém, uma investigação da Polícia Judiciária e do Departamento Central de Investigação e Acção Penal viria a demonstrar que tudo não terá passado de uma encenação.