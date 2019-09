, defendendo que se deve esperar pelo desenrolar da investigação: "À Justiça o que é da Justiça".









O primeiro-ministro, António Costa , reagiu às declarações o presidente do PSD, Rui Rio , sobre a investigação ao caso de Tancos, defendendo que o líder social-democrata atingiu a "dignidade" da campanha eleitoral para as legislativas de 6 de outubro. O Ministério Público acusou 23 pessoas, entre elas o ex-ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, no caso do furto e da recuperação das armas de Tancos. Azeredo Lopes está acusado de prevaricação, abuso de poder, denegação de justiça e favorecimento de funcionário, crimes que o MP classificou como "muito graves". Em reação, o presidente do PSD considerou "pouco crível" que António Costa não soubesse do encobrimento sobre Tancos , dizendo que "tudo leva a crer" que exista uma encenação do Governo para que saíssem notícias envolvendo o Presidente da República.A resposta não demorou a chegar e o também secretário-geral do PS foi contundente. "A mim Rui Rio não atingiu, infelizmente atingiu a dignidade desta campanha eleitoral e temo que tenha desiludido muitos dos que o entendiam como uma pessoa com princípios que não mudam de dois em dois dia", atirou"Não é aos 58 anos que eu lhe reconheço autoridade para fazer julgamentos morais sobre a minha atitude política", reforçou ainda.O presidente do PSD considerara "pouco crível" que António Costa não soubesse do encobrimento sobre Tancos, defendendo que vê como igualmente grave "a hipótese" do primeiro-ministro não saber, já que tal indicaria que havia ministros que não informam o primeiro-ministro de tudo aquilo que "de relevante e grave" se passa no respetivo Ministério."Eu acho que é pouco crível que um ministro, seja ele qual for, não articule aspetos desta gravidade com o primeiro-ministro, ainda assim eu nunca poderei dizer mesmo se ele sabia ou não", afirmou Rui Rio, em conferência de imprensa convocada pelo PSD a meio da tarde para um hotel nas Caldas da Rainha. "O que se terá passado ao longo desses quatro anos dentro do Governo que o primeiro-ministro não soube e o que poderá de acontecer de importante no futuro, num Governo presidido pelo dr. António Costa, que o dr. António Costa pura e simplesmente não saiba?", interrogou.