Ao juiz do Barreiro, Mustafá afirma que tem um Peugeot mas anda de BMW 325. Contudo, o líder da Juve Leo vai pedir apoio judiciário.

Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, ganha apenas dois mil euros por ano. Quem o disse às autoridades foi o próprio, quando foi preso por autoria moral do ataque de Alcochete. Diz Mustafá que paga 600 euros por mês de um empréstimo bancário, numa casa na Quinta da Aroeira, e que tem ainda a seu cargo uma filha menor. E vai pedir apoio judiciário.



