Os sócios do Sporting votam este sábado o futuro de Bruno de Carvalho enquanto sócio. O ex-presidente foi notificado por email, pelo Sporting, de que podia ir à Assembleia Geral e respondeu que não ia.

A partir das 14h30, no pavilhão João Rocha, arranca a assembleia geral extraordinária que vai decidir e votar os castigos disiplinares aplicados pela extinta Comissão de Fiscalização a oito sócios, onde se inclui o anterior presidente, Bruno de Carvalho, suspenso por um ano. Este deverá ser mesmo o ponto que suscitará uma maior divergência. Esta AG será findada pelas 20h00.



Carlos Vieira, Rui Caeiro, Alexandre Godinho, José Quintela e Luís Gestas são os antigos membros do Conselho Diretivo do Sporting que também estão suspensos. Também as eventuais expulsões de Elsa Judas e Bernardo Trindade Barros, por terem criado, contra os estatutos, uma Comissão Transitória de uma Mesa da AG, serão votadas.



O presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves, espera uma reunião sem incidentes: "A assembleia geral dependerá do comportamento dos sócios, e a esmagadora maioria tem um comportamento cívico educado. Também estivemos em contacto com a Polícia de Segurança Pública e a empresa de segurança que trabalha com o Sporting, para evitar incidentes. Qualquer fenómeno que surja, já tomámos as medidas com a PSP", garantiu.



Bruno de Carvalho foi notificado por email, pelo Sporting, de que podia ir à Assembleia Geral e respondeu que não ia. A decisão do ex-presidente dos verdes-e-brancos não é vinculativa e poderá sempre mudar de opinião, até às 20h00.



No entanto, Bruno já fez saber que outra pessoa – que poderá ser a sua irmã – irá ler uma declaração em seu nome. A direção do Sporting autorizou o ex-dirigente a usufruir de 15 minutos, de "tempo de antena", para se defender das acusações. Deverão ser usados para reforçar a tese da cabala.



Mesmo que os sócios votem contra a suspensão, o ex-presidente deverá continuar suspenso. Bruno de Carvalho foi destituído da presidência do Sporting em AG, em 23 de junho, e impedido de concorrer às eleições do clube de Alvalade, das quais Frederico Varandas saiu como novo presidente.



O antigo líder 'leonino' está ainda acusado pelo Ministério Público da autoria moral do ataque à Academia do clube, em Alcochete, em 15 de maio, sendo acusado de 40 crimes de ameaça agravada, 19 de ofensa à integridade física qualificada, 38 de sequestro, um de detenção de arma proibida e crimes classificados como terrorismo, não quantificados.