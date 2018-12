Auditoria feita às contas dos leões revela que Bruno de Carvalho deixou disparar em mais de meio milhão de euros a dívida das claques ao Sporting.

Bruno de Carvalho deixou disparar em 688 mil euros a dívida das claques do Sporting à SAD do clube – sendo que a esmagadora maioria da fortuna atualmente em causa foi acumulada durante os cinco anos da gestão do anterior presidente.



Esta é uma das conclusões da auditoria que está a ser feita às contas dos leões, apurou o CM – e que põe em causa a gestão de Bruno de Carvalho.



Leia toda a história no site do Correio da Manhã.