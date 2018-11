A RTP divulgou parte do interrogatório judicial a Bruno de Carvalho, detido no âmbito da investigação ao ataque ao plantel em Alcochete em Maio.

"O portão não é fechado porque os senhores jornalistas pediram ao senhor, 'por amor de Deus', para não fechar para poderem entrarem. Moral da história: quando o senhor queria fechar, já não dava. (...) Houve duas medidas de segurança desactivadas no início da época sem minha autorização e da Comissão Executiva, as duas portas de vidro em que tínhamos de passar um cartão. A pedido de Jorge Jesus, não retiraram o aparelho mas desconectaram-no. Se reagi? Só me apercebi quando isto aconteceu, pois normalmente era o meu motorista que saía e me abria a porta do carro", afirmou ao ao Juiz de Instrução do Barreiro o antigo responsável máximo dos leões.



Juiz: Como Jesus pensava que podia não dar o treino, adiantou para mais tarde?

Bruno de Carvalho: "Dissemos-lhe que íamos fazer uma reunião de manhã com os nossos advogados para decidir o que fazer. Quando ele sai da reunião está convencido de que está despedido. Quis passar o treino para a tarde porque achava que já não o ia dar"



Juiz: Nenhuma das conversas que lhe são imputadas estão relacionadas com o ataque a Alcochete?

"Não, teria de ser uma pessoa desequilibrada e os meus 46 anos de vida não deixam dúvida de que sou uma pessoa equilibrada."



Os seis telefonemas entre Fernando Mendes e Bruno de Carvalho



O Juiz questionou ainda Bruno de Carvalho sobre o motivo para Fernando Mendes lhe ter ligado seis vezes à noite depois do encontro na Madeira - em que o ex-líder da Juve Leo confrontou os jogadores no aeroporto - e o antigo presidente achou tudo "muito estranho"



"Ele era isto, muito zangado. O que queria? Ele estava completamente embriagado. Eu acho que era muito mais o querer ser ouvido. E por que motivo viria falar comigo e não com outra pessoa? Acho Alcochete muito estranho, talvez só ele quisesse que [o telefonema] ficasse registado..."