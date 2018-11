A RTP divulgou parte do interrogatório judicial a Bruno de Carvalho, detido no âmbito da investigação ao ataque ao plantel em Alcochete em Maio.



Bruno de Carvalho revelou em tribunal achar "tudo estranho" relativamente ao ataque à Academia de Alcochete. As declarações, reveladas pela RTP, mostram que o antigo presidente do Sporting referiu no interrogatório que não notou qualquer sinal de agressão em Jorge Jesus.



"Estive no balneário do treinador e digo-lhe que deve ter sido uma vergastada muito levezinha, pois o Jesus não tinha mazela nenhuma. Falou da camisola do Mário Monteiro, não pode ter recebido com tocha no peito, nem um furinho tinha na camisola. Tirando o Dost, mais alguém foi ao hospital mostrar alguma coisa? Acho tudo estranho. Se estavam o Jesus e o William a falar com o Mendes e mais cinco, o GNR estava lá dentro", referiu.



"Patrício e William não eram santos, tinham almoços e jantares com a Juve Leo"



Bruno de Carvalho afirmou no interrogatório a que foi sujeito quando foi detido que Rui Patrício e William Carvalho almoçavam e jantavam frequentemente com elementos da Juventude Leonina e que a única vez que a claque entrou em Alcochete antes do ataque foi com permissão de Jorge Jesus. As palavras do antigo presidente do Sporting foram reveladas pela RTP.



"O Rui Patrício e o William queriam sair. Tinham almoços e jantares regulares com a Juve Leo. Portanto, não eram santos e uma vez o Jesus quis ir jantar com a Juve Leo. Tirando a festa de Natal ou de aniversário, nunca fui jantar com claque nenhuma. A única vez que entraram na Academia foi o Jesus que deixou. Eu não deixei e disse ao Jesus que ele não mandava nada", referiu o ex-dirigente.



Relativamente aos invasores de Alcochete, Bruno de Carvalho condenou especificamente a agressão a Bas Dost e disse que aqueles acontecimentos destruíram-lhe a vida: "Para eles é uma medalha, para mim foi a destruição da minha vida. Partir a cabeça ao goleador do Sporting quando estávamos na véspera de um jogo... Tudo menos o Bas Dost".



A RTP divulgou parte do interrogatório judicial a Bruno de Carvalho, detido no âmbito da investigação ao ataque ao plantel em Alcochete em maio, em que o ex-presidente do Sporting explica por que motivo o portão da Academia não estava fechado quando os invasores entraram, adiantando que se tratou de um pedido dos jornalistas.



"O portão não é fechado porque os senhores jornalistas pediram ao senhor, 'por amor de Deus', para não fechar para poderem entrarem. Moral da história: quando o senhor queria fechar, já não dava. (...) Houve duas medidas de segurança desactivadas no início da época sem minha autorização e da Comissão Executiva, as duas portas de vidro em que tínhamos de passar um cartão. A pedido de Jorge Jesus, não retiraram o aparelho mas desconectaram-no. Se reagi? Só me apercebi quando isto aconteceu, pois normalmente era o meu motorista que saía e me abria a porta do carro", afirmou ao ao Juiz de Instrução do Barreiro o antigo responsável máximo dos leões.



E o treino que foi adiado para mais tarde? "Dissemos-lhe [a Jorge Jesus] que íamos fazer uma reunião de manhã com os nossos advogados para decidir o que fazer. Quando ele sai da reunião está convencido de que está despedido. Quis passar o treino para a tarde porque achava que já não o ia dar."



