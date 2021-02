O Chega não ia mudar de programa... mas agora vai mesmo

Antes de sequer ser militante do Chega, Gabriel Mithá Ribeiro já tinha sido destacado pelo vice-presidente, Diogo Pacheco de Amorim, para uma missão no partido: fazer uma revisão do programa. Quando o analisou pela primeira vez, na qualidade de coordenador-geral do gabinete de estudos do Chega, Mithá Ribeiro encontrou um documento "difuso", feito "um bocado em cima do joelho". "Nota-se que há uma tradição de direita, mas as ideias estão difusas", concretiza à SÁBADO. Por isso, o professor universitário, investigador e vice-presidente do Chega tem desenvolvido, em conjunto com vários polos do partido, um novo programa partidário, a ser apresentado, "mais mês menos mês". "Não é bem uma revisão", garante o próprio, "é mais uma rearrumação."



Para agregar a militância difusa do Chega, que vai de liberais a meros descontentes, de classe baixa ou alta, passando por nacionalistas radicais, identitários e ultraconservadores, o gabinete de estudos do Chega quer definir um fio condutor para todas as políticas públicas, a que chama "uma nova ordem moral." O partido pretende "a renovação da orientação moral da sociedade portuguesa. Essa grande reforma cívica, que o Chega já está a fazer intuitivamente (mas que vamos arrumar e materializar num programa), é organizada em torno de um ideal: a autorresponsabilidade."



A "mão invisível" social

Segundo Mithá Ribeiro, a nova proposta do Chega divide "contexto institucional" de "espaço social". Para o primeiro, "reforçam-se os três valores clássicos ‘hierarquia, ordem e au-

toridade’". Para o segundo, "dá-se abertura plena da liberdade, da democracia", assente nos valores do liberalismo social. "Se na economia há a mão invisível que regula os processos económicos, na sociedade tem de haver uma mão invisível que regule os processos sociais, que é a critica social", concretiza.