João Gonçalves Pereira tem ficado sozinho a dar voz pública às críticas que se fazem em surdina no CDS à liderança de Francisco Rodrigues dos Santos. O líder da distrital de Lisboa não quer, contudo, ficar na fotografia como candidato ao lugar do líder e, em entrevista ao Observador , deu o nome de quem acha que está em boas condições de liderar o partido: Cecília Meireles.A deputada que coordena as questões relacionadas com o Orçamento no CDS não quer, porém, alimentar a conversa sobre uma eventual futura candidatura."Estou completamente concentrada no processo orçamental e não vou fazer comentários sobre a vida interna do CDS, como aliás já não faço há meses. A minha prioridade é o que se passa no país e não me vou desfocar. Acho que é nisto que o CDS tem que se concentrar", diz àCecília Meireles, que é conhecida no CDS por ser trabalhadora, muito concentrada nas tarefas que tem e discreta, está – mesmo que o não queira – na berlinda. E já estava antes das declarações de João Gonçalves Pereira. É que só a renúncia de Cecília ao lugar de deputada pode abrir a porta do Parlamento a Francisco Rodrigues dos Santos nesta legislatura. E esse não é um pormenor de somenos importância.Luís Nobre Guedes já deixou claro que "na atual fase, com o Chega e a Iniciativa Liberal na Assembleia da República, é uma grande fraqueza para o CDS não ter o líder no Parlamento". Isto, apesar de – como ressalvou à– defender que "teria de ser consensual" a renúncia de Cecília Meireles. O conselho feito em público já foi dado por diversas vezes em privado a Francisco Rodrigues dos Santos.Uma fonte da direção desvaloriza, contudo, a ideia de que o lugar de Meireles possa ser apetecível para Francisco Rodrigues dos Santos, frisando que o líder sempre disse preferir "estar nas ruas" numa primeira fase do seu mandato."Cecília Meireles, que é uma ótima deputada, uma política competente, que serve o país a dizer o que pensa e não apenas o politicamente correto". Foi assim que João Gonçalves Pereira a apresentou como solução para a situação "muito delicada" em que acredita estar o CDS.Gonçalves Pereira está entre os que olham para as sondagens e acreditam que há o perigo real de o CDS desaparecer num mapa político em que Chega e Iniciativa Liberal ajudam a canibalizar a direita. Por isso, frisou ao Observador a boa imagem da deputada. "É um quadro que vejo e reconheço que tem uma enorme qualidade e vejo a boa aceitação que tem mesmo quando falo de pessoas fora da política".No partido, Cecília Meireles não tem aquilo a que se costuma chamar "tropas" e nem conseguiu vencer a distrital do Porto, quando em 2018 era vice-presidente do partido. Mas isso não é visto necessariamente como um impeditivo para que chegue a líder. "É uma pessoa do partido, com contacto com as estruturas. Era melhor ter ganhado no Porto, claro. Mas foi a votos e depois disso foi eleita deputada pelo Porto", nota um ex-dirigente centrista.No CDS frisa-se, de resto, que ter o apoio de João Gonçalves Pereira já é um ponto de partida, uma vez que se trata do líder da maior distrital do partido e é partir daí que Cecília poderá (se o quiser) vir a fazer caminho.Outro calcanhar de Aquiles poderia ser a conotação com a direção de Assunção Cristas – um ponto que parece ter sido desfavorável à candidatura de João Almeida, que perdeu o último Congresso para Francisco Rodrigues dos Santos.Gonçalves Pereira quis, contudo, fazer já a descolagem do passado, na entrevista ao Observador. "Cada pessoa é uma pessoa. Não vamos estar a dizer que por alguém ter pertencido a uma determinada direção… [está na mesma linha]", salientou, para defender o "pensamento próprio" de Cecília Meireles. "Adolfo Mesquita Nunes e Nuno Melo eram vice-presidentes de Assunção Cristas e são muito diferentes. Isso é normal no CDS, essa é a verdadeira riqueza do CDS. Cada um tem o seu estilo. Conheço bem Assunção Cristas, conheço bem Cecília Meireles e são pessoas muito diferentes. E ainda bem que são".O timing é que parece não estar para candidaturas à liderança. Depois de o resultado nas eleições nos Açores ter permitido ao CDS chegar ao Governo, refrearam-se os impulsos dos críticos a Francisco Rodrigues dos Santos. Agora, os olhos estão postos nas autárquicas. Mas não é certo que mesmo aí haja candidatos a disputar o lugar de Chicão."A minha convicção é a de que esta direção vai até às legislativas", diz àum crítico, que prefere não se identificar.Para já, Nuno Melo – outro putativo candidato – não quer falar sobre o rumo do partido. Luís Pedro Mota Soares e Telmo Correia, outras hipóteses para a liderança, também ficam em silêncio. Resta saber até quando.