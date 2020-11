PS: Costa quer que as reuniões regulares do Infarmed voltem

O primeiro-ministro, António Costa, propôs hoje que as reuniões entre especialistas e políticos sobre a evolução da covid-19 em Portugal voltem a realizar-se com regularidade, anunciou o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro.

Em declarações aos jornalistas, José Luís Carneiro adiantou que esta proposta de António Costa foi apresentada na parte final da reunião de hoje, no Infarmed, em Lisboa.

Estas reuniões, que surgiram por iniciativa do primeiro-ministro, com um objetivo de partilha de informação, começaram no dia 24 de março e decorreram até 8 de julho, em dez sessões no auditório do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos da Saúde -, em Lisboa, inicialmente semanais e depois de periodicidade quinzenal.

Depois de terem estado interrompidas durante dois meses, foram retomadas em 7 de setembro, na Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, onde, pela primeira vez, as intervenções dos especialistas tiveram transmissão aberta, seguindo-se uma nova interrupção de cerca de dois meses até hoje.