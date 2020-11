CDS: Críticas ao líder causam mal-estar na distrital de Lisboa

Não vou comentar esta entrevista. Se a direção política do CDS-PP acha que isto não merece resposta ( como achou que... Publicado por Manuel Alexandre Henriques em Quarta-feira, 18 de novembro de 2020

Pedro Barros Ferreira apresentou a demissão assim que leu a entrevista de João Gonçalves Pereira ao Observador com críticas duras à liderança de Francisco Rodrigues dos Santos.Logo na noite de quarta para quinta, anunciou que deixaria de ser vice-presidente no grupo de Whatsapp da distrital de Lisboa do CDS. No dia seguinte, enviou a carta a Gonçalves Pereira."É verdade. Apresentei a demissão por Whatsapp na noite em que saiu a entrevista. Confirmei por escrito ontem", declarou Pedro Barros Ferreira à, identificando claramente a entrevista ao Observador como "a razão" para a saída."Foi a cereja em cima do bolo", diz Barros Ferreira, que já antes sentira "mal-estar" com a peça no Expresso em que o líder da maior distrital centrista atacava a liderança de Rodrigues dos Santos.Para Pedro Barros Ferreira, estas críticas foram "uma deslealdade" para com a direção pelo cargo que João Gonçalves Pereira ocupa."Quando ocupamos cargos não podemos achar infantilmente que os cargos que ocupamos não nos cabem quando falamos", declara, defendendo que Gonçalves Pereira "está a marcar uma posição e não pode arrastar a distrital" para as críticas que faz.Pedro Barros Ferreira foi o primeiro de três vices da distrital de Lisboa a apresentar a demissão, mas asabe que não é o único a sentir-se desconfortável com as posições públicas de Gonçalves Pereira e poderão seguir-se mais demissões nas próximas horas.Para que houvesse eleições, era precisa a demissão de metade dos membros da distrital, o que neste momento se afigura improvável.Mas Barros Ferreira recorda que "há uma segunda hipótese bem mais fácil" para fazer cair a distrital, que passa por um quinto dos membros da direção da distrital apresentar uma moção de censura.Será esse o próximo passo? " Vou ver o que vai acontecer", limita-se a responder Barros Ferreira.Manuel Alexandre Henriques, líder da concelhia de Nelas do CDS, também não gostou de ler o que Gonçalves Pereira disse sobre Francisco Rodrigues dos Santos ao Observador e exige da direção do partido uma "resposta política"."O período que vivemos é bastante difícil em termos de gestão política. Esta Direcção merece confiança e tempo", afirma à, defendendo que a direção do CDS "não se pode demitir de responder quando quadros da craveira de João Pedro Gonçalves Pereira fazem estas críticas".Admitindo que "as pessoas devem expressar-se em liberdade", Manuel Alexandre Henriques recorda que Gonçalves Pereira "ocupa cargos institucionais" não só como líder distrital mas como deputado."Devia ter um pouco mais de reserva e lealdade", argumenta o líder concelhio, recordando as responsabilidades de Gonçalves Pereira no resultado eleitoral de 2019. "É um dos principais rostos do falhanço de 2019, porque comandou as tropas", vinca ao mesmo tempo que lembra que sem a renúncia de Assunção Cristas ao lugar de deputada Gonçalves Pereira não estaria no Parlamento.Tudo isto, em seu entender, devia "motivar uma resposta" da direção do partido. "A sucessão de comentários [críticos à liderança] deve-se à falta de resposta", argumenta.No entanto, fonte da direção de Francisco Rodrigues dos Santos defende àque este tipo de ataques "não merece resposta", pelo que não deve haver reação.