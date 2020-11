PSD, CDS e PPM anunciam acordo para formar governo nos Açores

PSD, CDS-PP e PPM anunciaram um acordo de governação para o Governo Regional dos Açores. O anúncio foi feito pelos líderes regionais dos três partidos. "A seu tempo desenvolveremos todos os contactos e declarações que se mostrem úteis para este processo", afirmou José Manuel Bolieiro, do PSD/Açores, numa conferência de imprensa na sede do parlamento açoriano, na cidade da Horta. Este acordo não é contudo suficiente para uma maioria absoluta.

Além de José Manuel Bolieiro estiveram na conferência de imprensa Artur Lima, do CDS, e Paulo Estêvão, do PPM. Bolieiro anunciou uma "proposta de governação profundamente autonómica", com "total respeito e compreensão pela pluralidade representativa do povo". Garantiu ainda que todos os envolvidos entram no processo com "humildade partidária".



Artur Lima deixou a garantia de que os três envolvidos puseram "os interesses dos Açores e dos açorianos acima de qualquer interesse partidário". Paulo Estêvão sublinhou que o PPM está "muito empenhado" neste diálogo para construir "esta mudança que a sociedade vem a reclamar".



Questionado pelos jornalistas, José Manuel Bolieiro remeteu para mais tarde mais informações sobre possíveis acordos com os restantes partidos necessários para uma maioria. Sobre as hipóteses de conseguirem convencer o Presidente da República a empossar um governo com base neste acordo, o líder do PSD/Açores foi também parco nas palavras dizendo apenas: "Fizemos a nossa parte, está declarada e é inequívoca."



O PS foi o partido mais votado, elegendo 25 dos 57 deputados da Assembleia Legislativa Regional. A direita consegue a maioria se juntar PSD, CDS-PP, Chega, PPM e Iniciativa Liberal, dado que todos juntos conseguem um total de 29 deputados (o necessário para a maioria absoluta).

À Lusa várias fontes têm reconhecido a existência de conversações entre o PSD e outros partidos com vista a uma eventual viabilização de um executivo de direita.