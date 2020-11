Dirigente do CDS entrega cartão de militante e acusa Chicão de “desrespeito”

Jorge Santos, presidente da concelhia de Vimioso e vice-presidente da distrital de Bragança do CDS, entregou o cartão de militante. Em declarações ao Jornal do Nordeste, o agora ex-dirigente centrista queixa-se de "desrespeito" pela forma como a direção nacional do partido trata as estruturas locais e conta que decidiu sair depois de andar um mês e meio a reclamar a realização de eleições para distrital, à qual se pretendia candidatar.

"Não posso fazer parte de um partido onde não há democracia no distrito, por isso não fazia sentido eu continuar e ser candidato à distrital, nem ser presidente de uma concelhia, quando não há abertura do partido para ouvir os militantes, nem há comunicação", disse ao jornal regional, sem poupar críticas à liderança de Francisco Rodrigues dos Santos.

"Neste momento, o partido é gerido por pessoas pouco competentes, jovens demais politicamente e que não têm noção do que é uma concelhia, uma distrital ou fazer campanha porta-a-porta, do que é estar no nosso distrito", ataca Jorge Santos, que critica também a intenção da direção centrista de fechar sedes no distrito de Bragança.

Em outubro foram notícia as demissões na distrital de Viseu, que acabaram por levar Francisco Mendes da Silva a afastar-se da liderança daquela estrutura local do CDS.

O primeiro a bater com a porta foi o vice-presidente da distrital de Viseu, Cristiano Coelho que alegou estar "descontente" com interferências da direção de Francisco Rodrigues dos Santos na estrutura.

"Uma das várias razões que me leva à demissão é que não aceito que um partido que está a tentar ser ativo nas próximas eleições autárquicas, permita que dirigentes nacionais estejam a interferir sobre ativos que o partido tem no distrito, tentando denegrir a imagem desses ativos. Não posso aceitar isso", disse na altura o também vereador do CDS na Câmara Municipal de Moimenta da Beira ao Jornal do Centro.

A saída de Cristiano Coelho acabou por levar à demissão do vice-presidente Jorge Azevedo e de quatro vogais da distrital e culminou com a apresentação da demissão também do líder distrital de Viseu, Francisco Mendes da Silva.

Ao Jornal do Centro, o presidente demissionário recusou prestar declarações, remetendo explicações para o comunicado que publicou nas redes sociais, onde afirma que ficou "sem

"O CDS vive um momento extremamente difícil. Sinto entre os militantes um ambiente de grande desmotivação, desorientação e dúvida sobre o rumo do partido", escreveu na altura Mendes da Silva, num post na sua página de Facebook, reconhecendo-se incapaz de liderar a distrital por entender que estas estruturas devem ser "lideradas por quem entenda, confie e esteja alinhado com a estratégia nacional, e consiga mobilizar a militância em torno dessa estratégia".