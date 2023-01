Cavaquismo vs. Costismo. Como lidar com a crise na maioria?

As quintas-feiras à noite eram de nervos no núcleo duro do Governo, nos últimos dois anos de cavaquismo. Um dos assessores tinha a missão de tentar saber com antecipação a manchete que O Independente traria no dia seguinte e, muitas vezes, conseguia-o em jantares tardios estrategicamente combinados com jornalistas do semanário. “Era importante não sermos apanhados de surpresa no dia seguinte”, conta à SÁBADO sob anonimato 30 anos depois.