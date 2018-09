Miguel Barreto vendeu uma empresa fundada por si à EDP em 2010, por €1,4 milhões. Anos antes, enquanto director-geral, assinou uma licença de exploração suspeita.

Miguel Barreto, ex-director-geral da Energia e Geologia, está a ser investigado pelo Ministério Público da Suíça por suspeitas de branqueamento de capitais ligadas ao caso EDP. Barreto ocupou o cargo entre 2004 e 2008 e os factos sob investigação remontam aos dois últimos anos enquanto director.



As autoridades suíças estão a analisar transferências de 1,4 milhões de euros de contas nacionais para uma conta no Barclays Bank na Suíça, de acordo com os autos do caso EDP citados pelo jornal Observador. O dinheiro encaminhou-se para uma conta aberta em nome de Barreto e da mulher e o valor é igual ao dado pela EDP para obter 40% de uma empresa detidos por Miguel Barreto, em 2010.



O Ministério Público da Suíça indica que em 2007, Barreto assinou uma licença para explorar a central térmica de Sines no valor de centenas de milhões de euros sem que tenham sido concedidas contrapartidas económicas. Mas um ano depois, Barreto tornou-se accionista de uma empresa de certificação energética, a Home Energy. Em 2010, venderia 40% do capital social à EDP por 1,4 milhões de euros.



Em Julho de 2017, Barreto foi constituído arguido. António Mexia e João Manso Neto são arguidos no mesmo caso, sob suspeita de terem corrompido Manuel Pinho, ex-ministro da Economia e da Inovação, e Miguel Barreto.



Como Pinho, Barreto deixou de ser arguido no processo EDP após decisão do juiz de instrução criminal Ivo Rosa.



Miguel Barreto foi o protagonista de um grande negócio da Galp Energia, em Setembro: a sua empresa Goldenalco foi comprada pela energética este mês. A Galp Energia investiu €90 milhões.