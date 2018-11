O actual governante foi, entre 2005 e 2009, chefe de gabinete de Manuel Pinho, antigo ministro da Economia e arguido no caso EDP.

O Ministério Público (MP) quer ouvir o secretário de Estado da Economia, João Correia Neves, como testemunha no caso EDP. O actual governante foi, entre 2005 e 2009, chefe de gabinete de Manuel Pinho, antigo ministro da Economia e arguido no caso EDP.



De acordo com o despacho de dia 21 de Novembro, citado pelo jornal Observador, os procuradores pretendem apurar se o então chefe de gabinete tinha "conhecimento, ou não, de que esse arguido [Manuel Pinho] recebia mensalmente e enquanto ministro da Economia cerca de 15 mil euros do Grupo BES/GES".



Recorde-se que Manuel Pinho é suspeito de ter recebido de uma empresa do GES, entre 2006 e 2012, cerca de um milhão de euros. Os pagamentos terão sido realizados a uma nova sociedade offshore descoberta a Manuel Pinho, chamada Tartaruga Foundation, com sede no Panamá, por parte da Espírito Santo (ES) Enterprises - também ela uma empresa offshore sediada no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas e que costuma ser designada como o 'saco azul' do Grupo Espírito Santo.