Caso Altice. As escutas e vigilâncias do fisco aos encontros amorosos de Armando Pereira

Os investigadores montaram vigilâncias a encontros íntimos de Armando Pereira. No processo estão muitas páginas que incluem dezenas de escutas com indícios de como foi usado parte do dinheiro da Altice alegadamente obtido de forma ilícita – presentes em imóveis, cartões de crédito, viagens, artigos de luxo e malas com notas.