O testemunho ficou registado assim: “(…) foi a Mação nesse fim de semana [12 e 13/2/22], que seria o aniversário da falecida mãe. Quando chegaram a casa, a esposa verificou que no quarto pessoal do depoente estava tudo remexido (cómoda, mesinha de cabeceira, roupeiro).” Esta é apenas uma parte do auto de inquirição do juiz Carlos Alexandre que consta num processo crime que a SÁBADO foi autorizada a consultar e que visa apurar quem entrou no ano passado e de forma ilegal na casa do magistrado judicial.