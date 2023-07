Caso Altice: todas as suspeitas sobre Hernâni Vaz Antunes

O amigo de Armando Pereira funcionou como o pivot de um esquema que permitiu a ambos obterem contratos com a Altice num valor total de €660 milhões. O despacho do MP imputa-lhe 23 crimes de corrupção ativa, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e falsas declarações

As suspeitas que recaem sobre Hernâni Antunes no âmbito da Operação Picoas são praticamente um espelho daquelas que o Ministério Público aponta a Armando Pereira. A atividade de ambos surge interligada, tal como a estratégia para de um para lucrar com os negócios do grupo Altice não terá sido possível sem o outro. Pelo menos é isso que sustenta o procurador Rosário Teixeira, no despacho de indiciação com os factos de que Hernâni Antunes é suspeito, ao qual a SÁBADO teve acesso.