Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Primeiro prémio do Euromilhões saiu num café em Leça da Palmeira

O primeiro prémio do Euromilhões de sexta-feira saiu no Café Titã, em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos. Tratou-se uma aposta automática de dois euros e meio, que valeu um prémio de 55 milhões.





Esta é a 77.ª vez que o 1.º prémio do Euromilhões sai em Portugal, país que tem cerca de 10% de todos os primeiros prémios atribuídos pelo jogo. A última vez que o nosso país registou um totalista foi no início de novembro. De resto, o maior prémio já sorteado para Portugal foi de 190 milhões de euros, a 24 de outubro de 2014.