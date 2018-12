A Polícia de Segurança Pública deteve, entre 5 e 7 de Dezembro, seis carteiristas nas freguesias de Santa Maria Maior e Encarnação, suspeitos de actuarem em locais turísticos.

Três dos detidos, um grupo de mulheres, foram apanhados em flagrante delito, permitindo às autoridades recuperar os 365 euros roubados. Uma destas mulheres ficou em prisão preventiva, após ser ouvida em primeiro interrogatório judicial, pois é suspeita de ter comprado vários artigos de luxo, no valor de 32.800 euros, em várias lojas de Lisboa, usando cartões de crédito provenientes de furtos anteriores.



Um jovem de 18 anos, indiciado como carteirista, foi detido na Avenida Almirante Reis, na posse de 4.720 euros e um relógio em ouro, no valor de 5 mil euros. Outros dois suspeitos foram interceptados depois de furtarem 48 mil rublos (cerca de 640 euros) a uma turista, tendo todos os bens sido entregues quando os homens foram detidos.



O sexto carteirista, também já referenciado, foi interceptado e detido a furtar a carteira a um turista.



Três dos detidos ficaram com termo de identidade e residência e os outros dois obrigados a apresentações às autoridades.