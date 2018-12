São investigados possíveis crimes de "corrupção passiva, peculato e abuso de poder imputáveis, indiciariamente, a altos responsáveis de serviços centrais da Administração Pública do Estado".

A Procuradoria-Geral da República confirmou, esta terça-feira, a realização de buscas na Inspecção-Geral de Finanças, investigando possíveis crimes de "corrupção passiva, peculato e abuso de poder imputáveis, indiciariamente, a altos responsáveis de serviços centrais da Administração Pública do Estado".



Segundo a informação veiculada pelo Correio da Manhã, as buscas estenderam-se à Cruz Vermelha e ao Ministério da Defesa - tudo porque as autoridades suspeitam que a IGF não fiscaliza com rigor o financiamento de milhões de euros do Estado, através do Ministério da Defesa, à Cruz Vermelha. Há inclusive suspeitas que o resultado de algumas auditorias, que deviam ter parecer negativo, foi subvertido nos relatórios finais das Finanças.



Em comunicado, a PGR adiantou que as diligências "têm por objecto o apuramento de responsabilidades individuais de dirigentes da administração pública da área de serviços com a missão designadamente do controlo financeiro e fiscal do Estado, da área ministerial, incluindo uma instituição humanitária de utilidade pública e uma empresa privada". Segundo o mesmo documento, o processo centra-se nos "indícios da prática de actos ilícitos em procedimentos concursais, em acções de fiscalização que lesaram gravemente o Estado nos seus interesses financeiros -, tendo como contrapartidas benefícios individuais dos visados".



De acordo com o mesmo jornal, o caso teve origem em várias denúncias dentro das próprias Finanças, onde existirão "toupeiras" que aceitam subornos de identidades privadas. Além disso, também se investiga o caso de altos responsáveis da IGF que estarão a acumular essas funcões com cargos remunerados em empresas públicas que têm como dever fiscalizar.



Será neste eventual conflito de interesses que se insere o caso do inspector-geral, Vítor Braz, que o CM apresenta como um dos alvos da investigação. O ex-auditor-chefe do Tribunal de Contas, que chegou ao actual cargo em 2015, é também presidente do conselho de auditoria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



A justiça estará também a investigar o caso da responsável do IGF Filomena Bacelar, mulher de um empresário da construção civil que teve vários contratos com o Estado. Segundo o CM, Bacelar foi visada no caso Swissleaks e tem uma conta offshore.





O processo está a ser investigado na 9ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa (DIAP) e na operação intervieram 50 inspectores da PJ, peritos informáticos e financeiros da PJ, seis magistrados do MP e quatro auditores.