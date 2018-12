O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve "em flagrante delito", na passada segunda-feira, 10 de Dezembro, dois carteiristas, de 23 e 29 anos, que tentaram roubar o telemóvel a uma agente da PSP.

"A Agente deslocava-se para o seu local de trabalho, quando no interior da estação do Metropolitano do Martim Moniz foi surpreendida por dois carteiristas que a tentaram assaltar", revela a PSP em comunicado. Um dos carteiristas, "sob falso pretexto de ajudar a transportar as malas", distraiu a agente, enquanto o segundo suspeito lhe retirou o telemóvel do bolso do casaco.

Após ter-se apercebido do sucedido, a agente "prontamente interceptou o carteirista com o seu telemóvel", revela a força de segurança. "Telefonicamente contactou com os polícias da PSP que se dedicam ao combate de carteiristas que, poucos minutos depois, interceptaram o suspeito em fuga".